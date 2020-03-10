Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 63vom 10.03.2020
Auf seinem Polterabend wird der Bräutigam mit einer Tellerscherbe am Hals verletzt. Aus unerklärlichen Gründen hört seine Wunde nicht auf, zu bluten. - Ein Schüler wird stark unterkühlt in die Klinik eingeliefert, nachdem er im Winter gezeltet hat. Warum bloß? - Gerade frisch operiert arbeitet eine Patientin vom Krankenbett aus. Sie scheint Angst vor ihrem Chef zu haben. Dann bricht sie ganz unerwartet zusammen.

