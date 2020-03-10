Wie gewonnen, so geronnenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 63: Wie gewonnen, so geronnen
45 Min.Folge vom 10.03.2020Ab 12
Auf seinem Polterabend wird der Bräutigam mit einer Tellerscherbe am Hals verletzt. Aus unerklärlichen Gründen hört seine Wunde nicht auf, zu bluten. - Ein Schüler wird stark unterkühlt in die Klinik eingeliefert, nachdem er im Winter gezeltet hat. Warum bloß? - Gerade frisch operiert arbeitet eine Patientin vom Krankenbett aus. Sie scheint Angst vor ihrem Chef zu haben. Dann bricht sie ganz unerwartet zusammen.
