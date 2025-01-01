Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schulfeier mit Folgen

SAT.1Staffel 4Folge 68
Folge 68: Schulfeier mit Folgen

44 Min.Ab 12

Eine Referendarin ist während einer feuchtfröhlichen Schulfeier alkoholisiert gestürzt. Doch schnell stellt sich heraus, dass die Frau im Grunde andere Probleme hat. Und: Eine Frau, die bei ihren Eltern zu Besuch in Köln ist, bricht mit Allergiesymptomen zusammen. Was verheimlicht sie vor ihren Eltern? Eine Witwe bricht sich beim Yoga mit ihrer Schwiegermutter das Handgelenk. Eine OP verweigert sie jedoch panisch. Was steckt dahinter?

