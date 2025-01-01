Klinik am Südring
Folge 72: Die Wahrheit der Amelie
45 Min.Ab 12
Ein Mädchen wird von einem Mann in die Klinik gebracht, der sich als sein Vater vorstellt. Doch plötzlich behauptet das Kind, entführt worden zu sein! - Ein junger Mann mit Nackenschmerzen erhält eine dramatische Diagnose. Sein bester Freund offenbart ihm daraufhin ein Geheimnis, das die Freundschaft zerstören könnte. - Eine Frau ist vom Garagendach gestürzt und liegt auf der Intensivstation. Doch warum war sie in Dessous auf dem Dach?
