Klinik am Südring
Folge 74: Feiern bis zum Reihern
45 Min.Ab 12
Nach einer Massenvergiftung in einem Autohaus müssen die Ärzte schnell die Quelle des Gifts finden, denn der Zustand der Betroffenen verschlechtert sich dramatisch. - Ein Schüler leidet an Blutarmut. Seine Großmutter macht einen ominösen Familienfluch dafür verantwortlich - doch die Ärzte glauben nicht an eine übernatürliche Ursache. - Ein Patient mit einer schweren Erkrankung möchte den Kontakt mit seiner Tochter schlagartig abbrechen. Was versucht er, vor ihr zu verbergen?
