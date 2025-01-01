Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 77
Folge 77: Rosa Revolution

44 Min.Ab 12

Eine Frau hat starke Nacken- und Schulterschmerzen, doch als ihr Freund in der Klinik auftaucht, will sie plötzlich weg. Warum darf er nichts von ihren Beschwerden wissen? - Ein älterer Herr schwebt nach einem Bootsunfall in Lebensgefahr. Die Ärzte sind alarmiert, denn möglicherweise gibt es noch ein weiteres Opfer. - Gefährlicher Sturz! Mit Scherben im Brustkorb wird eine Kochauszubildende in die Notaufnahme gebracht. War wirklich nur ihre Tollpatschigkeit Schuld?

