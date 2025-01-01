Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 80
Folge 80: Auf Augenhöhe

45 Min.Ab 12

Nach einem Rollerunfall werden zwei Frauen eingeliefert. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, überrascht sogar die Ärzte. - Ein Mädchen bricht mit einer Nierenprellung zusammen. Angeblich ist es in der Schule gestürzt, doch dann stellt sich heraus: Die Schülerin hat geschwänzt. Was verschweigt sie? - Die Überfürsorge eines werdenden Vaters bringt seine schwangere Freundin in die Klinik - doch schnell stellt sich heraus, dass dies die Rettung für Mutter und Kind sein könnte.

SAT.1
