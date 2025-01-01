Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 89
Folge 89: Blitzhochzeit

45 Min.Ab 12

Eine junge Mutter fällt während ihrer Brautkleid-Anprobe mit Atemnot vom Hocker und ist auffällig erleichtert, als die Hochzeit verschoben werden muss. - Trotz Antibiotika erkrankt eine Patientin an einer Lungenentzündung. Wie kam sie in Kontakt mit den Erregern? Auch ihre Tochter ist in Gefahr. - Bei einem Paar mit Kinderwunsch wird festgestellt, dass der Mann keine Spermien produziert. Er ist sterilisiert - aber warum weiß seine Freundin nichts davon?

