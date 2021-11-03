Klinik am Südring
Folge 100: Es liegt in der Luft
45 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 12
Eine Patientin lässt sich das demütigende Verhalten ihres chaotischen Partners kommentarlos gefallen - leidet sie am Helfersyndrom? - Ein Patient verweigert seiner Freundin die Erklärung, warum er alle ihre Möbel gespendet hat. Und auch der Grund für seinen Klinikaufenthalt wirft Fragen auf. - Ein Streit zwischen zwei Brüdern eskaliert im Patientenzimmer und hat folgenschwere Konsequenzen ...
