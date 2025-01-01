Klinik am Südring
Folge 102: Brennende Liebe
45 Min.Ab 12
Eine liebeshungrige Patientin sehnt sich nach der Geburt ihres Babys nach den Zärtlichkeiten ihres Mannes. Doch ihre Liebeslust wird zum Liebesfrust. - Ein Schüler möchte sich gesünder ernähren, um die Damenwelt zu beeindrucken - dabei unterläuft ihm eine lebensgefährliche Verwechslung! - Eine Geburtstagsfeier endet in der Klinik, als eine Frau mit einer Schussverletzung eingeliefert wird! Wenig später wird auch noch ihr Freund zum Patienten.
