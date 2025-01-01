Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 105
Folge 105: Nur im Garten gearbeitet

45 Min.Ab 12

Angeblich ist ein junger Patient beim Rasenmähen gestürzt. Seine Mutter entwickelt aber eine ganz eigene Vorstellung zu der Ursache seines Sturzes. - Ein Patient wird auf der Inneren Station weiterbehandelt. Als er bemerkt, dass in der Klinik seine Tochter arbeitet, ist ihm das jedoch gar nicht recht. - Bei der Suche nach ihrem über Nacht verschollenen Freund stürzt eine Frau vom Fahrrad. Wo steckt der Mann und was ist zwischen ihnen vorgefallen?

