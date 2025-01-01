Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 107
44 Min.Ab 12

Eine Schülerin hat auf Inlineskates einen Unfall verursacht. War das brave Mädchen tatsächlich auf dem Weg zur Chorprobe? - Eine Fliesenlegerin leidet unter Kniebeschwerden und sagt deshalb das Familienessen mit den Schwiegereltern in spe ab. Ist da etwa mehr im Busch? - Ein etwas in die Jahre gekommener Mann verbringt seine Mittagspause neuerdings mit Hantelstemmen im Fitnessstudio! Woher der plötzliche Wandel?

SAT.1
