Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein Molli für die Lust

SAT.1Staffel 5Folge 108
Ein Molli für die Lust

Ein Molli für die LustJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 108: Ein Molli für die Lust

44 Min.Ab 12

Ein Mann wird wegen eines verletzten Steißbeins in die Klinik gebracht. Warum hat er seiner Frau den Sturz verschwiegen und was hat seine Stieftochter damit zu tun? - Eine junge Diabetikerin steht im Verdacht, ihr Leben mit einer fragwürdigen Diät zu gefährden. - Ein Teenie verletzt sich, als er seinen Papa beim Treffen mit einer jungen Frau beschattet! Wer ist die Unbekannte und was hat sie mit dem Vater zu schaffen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen