SAT.1 Staffel 5 Folge 109
Nach einem Schach-Turnier landen ein junges Mädchen und sein Teamkapitän in der Notaufnahme. Was ist vorgefallen? - Eine Frau hat einen Knoten in ihrer Brust entdeckt. Doch warum lässt sie die mögliche Diagnose so kalt? Und warum hat sie sich von ihrem Freund getrennt? - Die Routineuntersuchung vor einer OP wird für einen Barkeeper zum Alptraum. Woher kommen seine Kopfschmerzen und was verheimlicht er seinem Bruder?

