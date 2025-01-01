Klinik am Südring
Folge 109: Schachmatt
45 Min.Ab 12
Nach einem Schach-Turnier landen ein junges Mädchen und sein Teamkapitän in der Notaufnahme. Was ist vorgefallen? - Eine Frau hat einen Knoten in ihrer Brust entdeckt. Doch warum lässt sie die mögliche Diagnose so kalt? Und warum hat sie sich von ihrem Freund getrennt? - Die Routineuntersuchung vor einer OP wird für einen Barkeeper zum Alptraum. Woher kommen seine Kopfschmerzen und was verheimlicht er seinem Bruder?
