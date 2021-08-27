Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein Bild von einer Frau

SAT.1Staffel 5Folge 125vom 27.08.2021
Ein Bild von einer Frau

Ein Bild von einer FrauJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 125: Ein Bild von einer Frau

45 Min.Folge vom 27.08.2021Ab 12

Eine Fitnesstrainerin mit Kinderwunsch hat zu viel Testosteron im Blut! Woher kann das kommen, wenn Medikamenten-Missbrauch ausscheidet? - Ein Aussteiger ist nach Jahren zurück in Deutschland. Doch sowohl privat als auch gesundheitlich herrscht bei dem Vater das reine Chaos. - Nach einer komplizierten Geburt leidet eine Frau noch immer unter Beschwerden. Ihr Partner benimmt sich äußerst seltsam und macht ihr sogar Vorwürfe!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen