SAT.1Staffel 5Folge 129vom 28.09.2021
45 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 12

Die Schauspieler einer Theater-Gruppe werden nach einem Unfall beim Proben in der Klinik behandelt. War es etwa Sabotage? - Eine Babysitterin bricht zusammen. Was ihre Arbeitgeberin aber nicht ahnt: Jemand aus der Familie ist an diesem Zustand nicht unschuldig. - Ein Möchtegern-Rocker wird in der Klinik wegen eines Tumors behandelt und lüftet dabei ein lang gewahrtes Geheimnis.

SAT.1
