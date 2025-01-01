Klinik am Südring
Folge 132: Schockendes Schicksal
45 Min.Ab 12
Ein Mädchen wird verletzt im Pausenraum gefunden und in die Klinik gebracht! Der Vater glaubt an eine erneute Mobbing-Tat. - Ein Schüler klagt wiederholt über Bauchschmerzen, die der Arzt sich nicht erklären kann. Simuliert der Junge, um Aufmerksamkeit von seiner Mama zu bekommen oder hat er eine ernsthafte Erkrankung? - Ein Mann verletzt sich erneut an der Schulter, obwohl er sich hätte schonen sollen. Nicht nur dem Arzt gegenüber verschweigt er ein wichtiges Detail.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick