Folge 135: Buchhändlerin aus Leidenschaft
Bei einem Überfall verteidigt sich eine Buchhändlerin so gut sie kann, muss aber dennoch viel einstecken. Leider hat sie nicht nur mit den Verletzungen zu kämpfen ... - In der Klinik bricht eine Pizzabotin zusammen! Das Personal kennt die junge Frau - und auch ihre finstere Vergangenheit. - Als eine Heimwerkerin mit einem Bohrkopf in der Hand in die Klinik kommt, ist schnell klar, dass es sich um einen Notfall handelt! Die Ursache des Unfalls wirft jedoch Fragen auf.
