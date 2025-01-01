Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 139
44 Min.Ab 12

Ein Junge findet eine Schülerin bewusstlos am Badesee und wählt den Notruf. Doch die Patientin behauptet, dass sie umgekehrt den Jungen gerettet hätte. Wer sagt die Wahrheit? Ein Rentner leidet trotz Medikamenten und gesundem Lebensstil unter hohem Bluthochdruck. Hat es etwas mit dem Clown zu tun, von dem seine Enkelin erzählt? Ein verletzter Schüler und sein Papa scheinen etwas verbergen zu wollen. Welche Rolle spielt hierbei die neue Freundin des Vaters?

SAT.1
