Staffel 5Folge 142vom 27.10.2021
45 Min.Folge vom 27.10.2021Ab 12

Bei einem Freundschaftsdienst verletzt sich einer von zwei Kumpels schwer am Fuß. Doch wie es zu der Verletzung gekommen ist, wird immer rätselhafter. - Aus Sorge, dass bei ihrer Mutter ein bösartiger Tumor diagnostiziert werden könnte, eilt eine junge Frau auf die Gynäkologie - und tatsächlich ist der Schock groß. - Heute soll der Gips am Arm einer kleinen Patientin endlich entfernt werden. Doch warum scheint sich das Mädchen darauf nicht zu freuen?

SAT.1
