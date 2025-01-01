Klinik am Südring
Folge 146: Achtung, versteckte Kamera
44 Min.Ab 12
Ein Teenager wird von seinem Sporttrainer in der Mädchenumkleide erwischt und hat einen Unfall. Doch was hat der Junge dort gewollt? - Eine Frau wird bewusstlos hinter einer Mauer gefunden. In der Klinik erfahren die Ärzte von ihrem Partner ein wichtiges Detail. - Eine Social-Media-Schönheit hat einen Knoten in der Brust. Doch das bleibt nicht ihr einziges Problem.
