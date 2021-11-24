Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 149vom 24.11.2021
Folge 149: Old Digger

44 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 12

Ein Mann muss wegen starker Rückenschmerzen in der Klinik behandelt werden. Doch auch der extreme Kinderwunsch seiner jüngeren Freundin belastet ihn. - Ein frischoperierter Patient schleicht sich aus dem Krankenhaus. Was ist so wichtig, dass der Jugendliche dafür alles riskiert? - Ein Fahrradsturz stellt die Ärzte vor ein Rätsel: Offensichtlich wurde der Renn-Radler am Sattel festgeklebt. Wer steckt hinter dieser Sabotage?

SAT.1
