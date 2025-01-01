Klinik am Südring
Folge 152: Neue alte Liebe
44 Min.Ab 12
Eine Frau befürchtet, ihren Vater mit der Nachricht über ihre Beziehung krank gemacht zu haben. Denn der neue Freund ist kein Unbekannter. - Eine Schlosserin, die sich bei einem Unfall auf einer Baustelle verletzt hat, macht in letzter Zeit auffällig oft krank. Doch was fehlt ihr? - Warum will die werdende Mutter partout nicht im Krankenhaus entbinden? Arbeitet hier etwa der echte Kindsvater?
