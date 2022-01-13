Klinik am Südring
Folge 154: Verfahrene Situation
45 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 12
Eine junge Frau scheint nach einem angeblichen Sturz zunächst nur leicht verletzt. Ihre Mutter ist skeptisch. Wie ist es wirklich zu den Verletzungen gekommen? - Eine unerwartete Verlobung sorgt in der Klinik für Aufregung. Doch besonders der zukünftigen Braut scheint die Festlichkeit auf den Magen zu schlagen. - Eine Frau glaubt bei Unterleibsschmerzen zunächst an eine Geschlechtskrankheit und muss eine heimliche Affäre offenbaren. Doch es kommt noch schlimmer.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick