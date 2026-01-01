Klinik am Südring
Folge 156: Unterwäsche Unglück
45 Min.Ab 12
Nachdem eine Teenagerin einen Mann vor ihrem Fenster verjagt hat, trifft sie in der Klinik erneut auf ihn, was ihre Mutter in vielerlei Hinsicht beunruhigt. - Eine Mutter befürchtet, dass sich ihre Geschichte bei ihrer Tochter wiederholt und macht sich große Sorgen um den Familienfrieden. - Kurz vor ihrer Hüft-OP blockt eine Patientin ab und will plötzlich kein künstliches Hüftgelenk, obwohl dieses ihr Leben schmerzfreier und leichter machen würde.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick