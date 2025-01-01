Die falsche Entscheidung im falschen MomentJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 158: Die falsche Entscheidung im falschen Moment
44 Min.Ab 12
Eine Sekretärin landet nach einem Zusammenbruch mit dem Verdacht auf einen Hitzschlag auf der Intensivstation. Die näheren Umstände des Vorfalls werfen Rätsel auf. - Eine Jugendliche leidet unter heftigen Unterleibsschmerzen. Doch sie hat auch ein Geheimnis, das ihre Gesundheit zusätzlich belastet. - Eine Frau verheimlicht ihrer besten Freundin, dass ihre Bauchverletzung durch einen E-Scooter-Unfall entstanden ist. Wieso?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick