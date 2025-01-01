Klinik am Südring
Folge 160: Ich hasse Mama
44 Min.Ab 12
Die Adoptiveltern eines verletzten Jungen fürchten, dass sie die Bindung zu ihm verlieren - und wissen dabei noch gar nichts von seinem Kontakt zur leiblichen Mutter. - Eine Studentin kämpft gegen Unterleibsschmerzen und Fremdgehvorwürfen. Dabei ist die Frau aufgrund eines traumatischen Erlebnisses auf Hilfe angewiesen. - Ein Mann wird mit fatalen Diagnosen überhäuft. Seine Frau fürchtet, dass er wieder auf die schiefe Bahn gerät, um die Langeweile in der Ehe auszugleichen.
