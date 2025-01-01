Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Die etwas andere Leidenschaft

SAT.1Staffel 5Folge 174
Die etwas andere Leidenschaft

Klinik am Südring

Folge 174: Die etwas andere Leidenschaft

44 Min.Ab 12

Während eines Schwimmbadbesuchs hat sich ein Mann einen Sonnenstich geholt. Als jedoch Hämatome zum Vorschein kommen, hat seine Freundin eine böse Vermutung. - Eine Frau spürt starke Schmerzen im Arm. Doch wie kann dies sein? Der Arm musste vor wenigen Wochen amputiert werden! - Ein Schüler schleicht heimlich auf Station und kippt dort dann um. Was er hier wollte, verrät er weder dem Personal noch seiner Mutter. Was hatte er bloß vor?

SAT.1
