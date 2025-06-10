Klinik am Südring
Folge 25: Pilze und Bären
44 Min.Ab 12
In der Notaufnahme landet eine Frau, die von ihrem Neffen mit einem Messer verletzt wurde! Dieser will aus Notwehr gehandelt haben. - Eine kleine Fußballerin hat sich durch auffällig aggressives Spielen verletzt. Das, was das Mädchen belastet, scheint mit seiner Mutter und dem Trainer zu tun zu haben. - Eine Tierschützerin ist schwer erkrankt und muss operiert werden. Ihr Freund fürchtet, dass die Tiere sie krank gemacht haben könnten.
