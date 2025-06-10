Klinik am Südring
Folge 29: Edgars Euphorie
45 Min.Ab 12
Eine Frau ist in großer Sorge um ihren Partner. Dieser verhält sich merkwürdig und hat obendrein eine Platzwunde am Kopf. Doch der Patient selbst fühlt sich angeblich gut. - Eine junge Geigerin ist ständig müde und kraftlos. Hat ihre Veränderung etwas mit ihrem Aufenthalt im Orchester-Camp zu tun? - Eine Frau zeigt klare Schwangerschaftssymptome, doch ihre Partnerin fällt aus allen Wolken. Hat die Patientin im Alleingang eine künstliche Befruchtung veranlasst?
