Klinik am Südring
Folge 30: Ein schockierendes Date
45 Min.Ab 12
Ein Date endet in der Notaufnahme. Als der junge Begleiter mit der Frage konfrontiert wird, was er seinem unter Allergie-Symptomen leidenden Date gekocht hat, flüchtet dieser kurzerhand. - Einer älteren Dame ist permanent schwindelig. Als klar wird, was sie zuletzt in ihrer WG getrieben hat, kommen grundlegende Zweifel an ihrer Verfassung auf. - Eine Frau macht so viel Sport, dass ihr Knie nachgibt. Ist sie einem Abnehm-Wahn verfallen? Oder was ist los?
