Klinik am Südring
Folge 34: Familienglück hoch zwei
44 Min.Ab 12
Eine Besucherin bricht in der Klinik zusammen, als sie mit ihrer Mutter ihren Stiefvater treffen möchte. Eine Untersuchung lehnt sie ab. Erst der Stiefbruder kann ihr Verhalten aufklären. - Ein Mädchen leidet unter Brechdurchfall. Doch den Grund versucht es, zu verschweigen ... - Ein kleiner Junge wird verletzt von seinem Nachbarn in die Klinik gebracht. Sein Vater scheint spurlos verschwunden. Steckt etwa sein krimineller Onkel dahinter?
