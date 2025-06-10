Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Auch ein Schornsteinfeger hat mal Pech!

SAT.1Staffel 5Folge 41
Auch ein Schornsteinfeger hat mal Pech!

Klinik am Südring

Folge 41: Auch ein Schornsteinfeger hat mal Pech!

44 Min.Ab 12

In der Notaufnahme herrscht Aufruhr als eine Rentnerin einen verletzten Schornsteinfeger als Dieb bezichtigt. Ist das die Wahrheit oder halluziniert die Dame? - Nachdem ihre Fruchtblase geplatzt ist, scheint eine werdende Mutter ihre Geburt bewusst zurückhalten zu wollen. Warum? Und wie geht die Angelegenheit für Mutter und Baby aus? - Eine Hotelfachfrau leidet unter Erschöpfung und Schmerzen. Doch die sind nur die Spitze des Eisberges.

SAT.1
