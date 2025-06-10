Zum Inhalt springenBarrierefrei
Orgasmus muss nicht immer sein

SAT.1Staffel 5Folge 43
Folge 43: Orgasmus muss nicht immer sein

45 Min.Ab 12

Eine Frau mit Unterleibsschmerzen landet auf der Gynäkologie. Ihre Freundin staunt nicht schlecht, als sie erfährt, was die Schmerzen ausgelöst hat. - Nach einem Absturz beim Gleitschirmfliegen deutet zunächst alles auf einen technischen Pilotenfehler hin. Doch dann finden die Ärzte Hinweise auf ein ernstes medizinisches Problem bei dem Familienvater. - Eine Besucherin wird aufgrund einer Bisswunde selbst zum Notfall. Warum verschweigt sie ihrer Mutter was passiert ist?

