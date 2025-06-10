Klinik am Südring
Folge 48: Keine Schwäche zeigen
45 Min.Ab 12
Eine Dachdeckerin hatte einen folgenreichen Arbeitsunfall, auch für einen Kollegen. Die Verletzten scheinen nicht das beste Verhältnis zu haben. Zu der Sorge um die Gesundheit gesellt sich die Angst um den Job - was liegt da im Argen? - Eine Schwangere zeigt verschiedene Beschwerden. Ihr überfürsorglicher Freund wird regelrecht panisch. - Mit lebensgefährlichen Symptomen landen zwei Teenager in der Notaufnahme. Waren sie tatsächlich nur joggen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick