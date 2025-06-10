Feiern ist gut, Kontrolle ist besserJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 52: Feiern ist gut, Kontrolle ist besser
44 Min.Ab 12
Die alarmierenden Blutzuckerwerte einer Diabetikerin weisen auf falsch eingestelltes Insulin hin. Doch das Rätsel, vor dem die Ärzte stehen, ist komplizierter. - Eine Hochschwangere liegt in den Wehen, doch ihr Freund scheint unauffindbar. Plötzlich taucht er in Handschellen auf. - Durch einen Sturz zu Hause zieht sich eine Frau ohne Geruchssinn eine Kopfverletzung zu. Hängt ihre Einschränkung mit dem Unfall zusammen - und wie?
