Klinik am Südring
Folge 53: Superfood zum Abgewöhnen
45 Min.Ab 12
Eine Frau verfällt dem Hype um sogenanntes Superfood und landet dadurch in der Notaufnahme. - Eine Lehrerin wird wegen starker Schmerzen im Arm behandelt. Die wahre Ursache kommt erst ans Licht, als ihr Schüler sie im Krankenhaus besucht. - Ein nervöser Junge ist dringend auf der Suche nach seiner Oma und verknackst sich dabei den Fuß. Warum macht sich der Junge solche Sorgen?
