Klinik am Südring
Folge 56: Mamas Kleider
45 Min.Ab 12
Eine Frau wurde verletzt aus einem Müllcontainer gefischt. Sie behauptet, nur unglücklich gestürzt zu sein, doch es gibt einen Zeugen, der das widerlegen kann. - Eine Mutter leidet unter Abgeschlagenheit und reagiert kaum noch auf ihre Umwelt - was die Ärzte auf einen finsteren Verdacht bringt! - Als ein Schüler mit Schwindel und Herzrasen auf die Pädiatrie kommt, entspinnt sich bald ein Drama, das sich nicht nur um seine Gesundheit dreht.
