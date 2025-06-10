Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 59
44 Min.Ab 12

Ein Mann wird mit einer Schussverletzung im Bauch eingeliefert. Wird er überleben? Hat der eifersüchtige Ex seiner Freundin etwa eine Waffe auf den Nachfolger gerichtet? - Ein Mädchen hat wiederkehrende Fieberschübe. Der Vater vermutet, dass sie einen Freund verheimlicht, bei dem sie sich mit der "Kusskrankheit" angesteckt hat. - Ein bekannter Gesundheits-Coach leidet unter Schluckbeschwerden, Übelkeit und Sodbrennen. Ist er etwa nur ein Blender?

SAT.1
