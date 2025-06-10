Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Alter Hüpfer

SAT.1Staffel 5Folge 66
Alter Hüpfer

Klinik am Südring

Folge 66: Alter Hüpfer

45 Min.Ab 12

Eine Frau leidet unter sexueller Unlust, mit der sie sich nicht länger abfinden möchte. Doch ihr Experiment zur Selbstheilung geht schief. - Zwei Freunde leben ihren Traum vom eigenen Fahrradladen. Nachdem dieser ausgeraubt wurde, steht jedoch plötzlich neben der Gesundheit auch die Freundschaft der beiden auf dem Spiel. - Ein verwirrter Mann wird eingeliefert. Zuvor war er aus einem anderen Krankenhaus getürmt und hat dabei einen Unfall verursacht. Was ist nur in ihn gefahren?

