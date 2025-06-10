Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Quatsch keinen Müll

SAT.1Staffel 5Folge 86
Quatsch keinen Müll

Quatsch keinen MüllJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 86: Quatsch keinen Müll

44 Min.Ab 12

Ein Müllwagenfahrer hat seinen reichen Nachbarn auf der Straße angefahren - wirklich aus Eifersucht, weil dieser regelmäßig mit seiner Frau flirtet? Eine erfolgreiche Unternehmerin leidet beim Besuch ihrer kleinen Schwester plötzlich unter Herzbeschwerden. Verheimlicht sie eine schwere Erkrankung? Eine Patientin mit Unterleibsschmerzen wird in Begleitung des Ex-Manns ihrer besten Freundin auf Station erwischt. Läuft zwischen den beiden etwas?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen