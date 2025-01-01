Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Was man(n) nicht alles tut

SAT.1Staffel 5Folge 90
Was man(n) nicht alles tut

Klinik am Südring

Folge 90: Was man(n) nicht alles tut

45 Min.Ab 12

Nachdem sich ein Dachdecker verletzt hat, stößt man während der Behandlung bei ihm auf ungewöhnliche Kleidung. Was verheimlicht der Familienvater? - Eine Obdachlose muss wegen Unterleibsschmerzen in die Klinik, will aber weder sagen, wo sie herkommt, noch warum sie ursprünglich weggelaufen ist. Wieso nur? - Ein Auszubildender ist von einer Treppe auf seine Schulter gestürzt. Seine Mutter befürchtet, dass er gemobbt wird. Doch hinter dem Sturz steckt noch viel mehr.

SAT.1
