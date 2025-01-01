Klinik am Südring
Folge 91: Gift in homöopathischer Dosis
44 Min.Ab 12
Eine Konditorin kommt mit Schnittwunden in die Klinik und leidet zudem unter heftigen Bauchschmerzen. Ist ihr der Geiz ihres Freundes auf den Magen geschlagen? - Während eine 32-jährige hochschwangere Frau zum gynäkologischen Notfall wird, stellt sich die Frage nach dem wahren Kindsvater. - Ein Schüler kämpft nach einem Unfall um sein Leben. Die Mutter bangt nicht nur um ihr Kind, sondern steht auch vor den Scherben ihrer beruflichen Existenz.
