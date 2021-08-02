Das höchste Glück der ErdeJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 95: Das höchste Glück der Erde
44 Min.Folge vom 02.08.2021Ab 12
Nach einem Reitunfall muss ein kleines Mädchen in die Notaufnahme. Dass Mama ihr nun das Reiten verbieten will, ist jedoch bald ihr kleinstes Problem. - Ein junger Schüler bricht sich durch seinen Schulranzen den Fuß! Was befindet sich in der Tasche und wieso grunzt der Junge seine Mutter wie ein Schwein an? - Eine Auszubildende der Klinik am Südring wird plötzlich selbst zur Patientin! Doch die Erkrankung bleibt nicht die einzige Sorge der jungen Frau ...
