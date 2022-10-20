Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 105vom 20.10.2022
Eine junge Frau wird von ihrem Freund im Kreißsaal sitzen gelassen. Wird der Kindsvater rechtzeitig zur Geburt wieder auftauchen? - Ein Mann wurde verletzt aus einem Müllcontainer gerettet und auf die Intensivstation gebracht. Das dreijährige Kind ist verschwunden. Hatte der Ex-Freund seiner Frau die Finger im Spiel? - In einem Zirkus hat der Messerwerfer seine Freundin und Assistentin schwer verletzt. War es ein Unfall oder steckt ein perfider Plan dahinter?

