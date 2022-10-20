Bald nur noch Babyparty?Jetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 105: Bald nur noch Babyparty?
44 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12
Eine junge Frau wird von ihrem Freund im Kreißsaal sitzen gelassen. Wird der Kindsvater rechtzeitig zur Geburt wieder auftauchen? - Ein Mann wurde verletzt aus einem Müllcontainer gerettet und auf die Intensivstation gebracht. Das dreijährige Kind ist verschwunden. Hatte der Ex-Freund seiner Frau die Finger im Spiel? - In einem Zirkus hat der Messerwerfer seine Freundin und Assistentin schwer verletzt. War es ein Unfall oder steckt ein perfider Plan dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick