Klinik am Südring

Oma, Opa und die Haushaltshilfe

SAT.1Staffel 6Folge 106
Klinik am Südring

Folge 106: Oma, Opa und die Haushaltshilfe

45 Min.Ab 12

Eine Tochter ist in großer Sorge: Ihre Mama scheint sich im eigenen Haus nicht mehr zurecht zu finden - und weiß auch nicht, was mit ihrem erkrankten Ehemann los ist. - Ein Fabrikarbeiter, der eigentlich bei großer Hitze arbeitet, wird ohnmächtig und unterkühlt eingeliefert. Wie kann das sein? - Eine Zwölfjährige hat nach einem Aufenthalt bei ihrem Onkel ein lebensgefährliches Geheimnis, auch vor ihrer Mutter ...

