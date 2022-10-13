Nachts zur GeisterstundeJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 114: Nachts zur Geisterstunde
45 Min.Folge vom 13.10.2022Ab 12
Vier Freunde wollen nachts ein Abenteuer erleben. Doch dann müssen zwei von ihnen in die Notaufnahme. - Ein Grundschüler distanziert sich plötzlich vom Freund seiner Mutter. Und ihn plagen Schmerzen, die dringend abgeklärt werden müssen. - Eine Pharmareferentin soll auf der Gynäkologie ein Produkt präsentieren. Doch dann geht es ihr immer schlechter ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick