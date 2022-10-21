Geteiltes Leid ist doppeltes LeidJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 115: Geteiltes Leid ist doppeltes Leid
45 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 12
Ein Mann wird verletzt eingeliefert und will das Auftauchen seiner Frau in der Klinik mit allen Mitteln verhindern. Was verheimlicht er ihr und dem Klinik-Personal? - Eine Frau wird von ihrem neuen Freund wegen extremer Regelschmerzen in die Klinik gebracht. Sie verschweigt ihm mehr als eine medizinische Besonderheit. - Eine Frau landet nach einem Kletterunfall in der Notaufnahme. Was hat ihren Begleiter so abgelenkt, dass sie abstürzen konnte?
