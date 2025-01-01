Klinik am Südring
Folge 118: Der Feind aus nächster Nähe
45 Min.Ab 12
Auf einer Firmenfeier verletzt sich eine Frau schwer und wird in der Notaufnahme verarztet. Sie zeigt vor allem starke Wesensveränderungen. - Eine junge Patientin bangt um ihre Gesundheit, als man einen Knoten in ihrer Brust entdeckt. Doch das ist nicht das Einzige, das ihr zu schaffen macht. - Eine kleine Patientin weist neuerdings ihre Stiefmutter zurück, zu der sie sonst eine tolle Beziehung hat. Wieso?
