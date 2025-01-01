Eingeholt von der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 120: Eingeholt von der Vergangenheit
45 Min.Ab 12
Ein junger Mann wurde offensichtlich verprügelt, will sich dazu aber nicht äußern. Wird er von seiner Vergangenheit eingeholt? - Ein Gastronom hat seit Wochen Bauchschmerzen und wird immer aggressiver - aber liegt das wirklich nur am Stress im Job? - Eine Mutter wird mit verletztem Knie in die Klinik gebracht. Doch schlimmer ist für sie, dass ihre Tochter ihren neuen Partner plötzlich nicht mehr zu mögen scheint.
