Klinik am Südring
Folge 22: Bei Anruf Crash
45 Min.Ab 12
Ein Sturz-Sensor im Helm rettet einem verunglückten Radfahrer das Leben. Aber wer ist der Mann und wie kam es zu dem Unfall mitten im Wald? - Ein Geheimnis der Vergangenheit überschattet die Freude eines werdenden Vaters über die Geburt seines Kindes. Seine Frau war nicht ganz ehrlich zu ihm. - Eine Schülerin leidet unter Übelkeit und knallt mit dem Kopf auf die Toilettenschüssel. Haben die Symptome mit ihrer gutgehüteten Heimlichkeit zu tun?
